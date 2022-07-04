Власти рассказали о продвижении ремонта кемеровского Парка Победы

По данным кемеровского градоначальника, сейчас специалисты завершили все работы по отсыпке территории щебнем. Работники уже приступили к установке поребрика и укладке тротуарной плитки основных тротуаров. Параллельно с вышеуказанным формируются газоны.

– Готова к асфальтированию территория, имитирующая взлетную полосу, и некоторые локации, где будет установлена военная техника. Также продолжаются работы по возведению стелы «Город трудовой доблести». Выполнен фундамент, завершается бетонирование на пяти пиллонах, повторяющих звезду Ордена Победы, – сказал Середюк в своем Telegram-канале.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что после реконструкции в парковой зоне появится необычная ивовая аллея.