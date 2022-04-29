Власти рассказали о праздновании Дня Победы в кузбасских городах

Со слов губернатора, проведение парадов Победы в честь празднования 9 мая в 2022 году запланировано в трех кузбасских городах: Кемерове, Новокузнецке и Юрге. При этом шествие Бессмертного полка пройдет во всех муниципальных образованиях шахтерского края. В месте с тем, на региональных территориях состоятся праздничные программы и выступления местных артистов. В завершение памятного дня в 22:00 для всех граждан области раздастся праздничный салют.

Стоит отметить, что в предыдущие 2020 и 2021 годы все торжественные мероприятия проходили в онлайн-формате из-за активного распространения опасного китайского вируса.