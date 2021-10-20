Власти рассказали о планах развития некурортной части Шерегеша

По словам главы Таштагольского района Владимира Макуты, в планах властей строительство в Шерегеше новых жилых кварталов. При этом воплощение этой стратегии в жизнь также подразумевает развитие различных инфраструктур. Например, уже сейчас местные школа и центр творчества заполнены сильнее, чем предполагалось в проекте, а при появлении новой застройки могут не справиться с наплывом граждан.

В связи с этим Владимир Макута предложил развивать коммунальную, дорожную и социальную инфраструктуры Шерегеша одновременно с его курортной частью. В частности, в поселке могут появиться физкультурный комплекс с бассейном, поликлиника с диагностическим центром или парк.

Напомним, ранее власти Кузбасса сообщили о средствах, которые будут выделены для горнолыжного курорта, а также о введении льготной программы для местных жителей.