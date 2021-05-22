Власти рассказали о планах по ремонту моста через реку в Мариинске

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Жители Мариинска пожаловались на состояние моста, по которому им приходится передвигаться. По их словам, конструкция "скоро рухнет в реку", на что власти дали свой ответ.

Житель Мариинска написал в соцсетях губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о том, что в городе в плачевном состоянии находится мост.

— Мост через Кию в Мариинске скоро рухнет в реку, это хорошо, если без жертв, — написал горожанин.

Обеспокоенность мужчины прокомментировали в администрации Мариинского муниципального района. По данным властей, в настоящее время ремонт конструкции уже запланирован.

— В сентябре 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению проектных и изыскательских работ по текущему ремонту моста через р. Кию. Срок выполнения работ — в течение 12 месяцев с момента подписания муниципального контракта, — говорится в ответе.

Также в администрации добавили, что для исправности моста там постоянно подсыпают ямы и выбоины, а после подготовки документов начнется и сам ремонт. Тем не менее мариинцы переживают, что изношенное сооружение может "не дождаться" подготовки документов и обвалиться до начала работ.

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