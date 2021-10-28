Власти рассказали о планах на открытие химического производства под Кемеровом

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обозначил особенности проекта химзавода рядом с областной столицей.

Накануне, 27 октября, прошел радиоэфир с участием Сергея Цивилева. В ходе эфира глава Кузбасса рассказал, что рядом с Кемеровом, в 27 километрах от города, может открыться химическое производство. Губернатор объяснил, что развитие территорий старых заводов предусмотрено программой создания особой экономической зоны.

Осталась большая инфраструктура и площади, на которых можно создавать новые производства, рассказал Сергей Цивилев в эфире радио "Маяк-Кузбасс".

Сейчас власти занимаются поиском инвесторов для реализации проекта. Подчеркивается, что если деятельность предприятия будет вредить здоровью кузбассовцев и природе региона, то запускать завод не станут.

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