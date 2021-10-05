Власти рассказали о перспективах развития еще одного горнолыжного курорта в Кузбассе

В социальных сетях жители Кузбасса решили напомнить о существовании еще одного горнолыжного курорта помимо Шерегеша. Речь идет о горе Черный Салан в Междуреченске. Пользователи отметили, что с целью развития туризма в регионе к этому природному объекту можно было бы проложить дорогу.

В Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса ответили на это тем, что комплекс горы Черный Салан входит в проект "Туристско-рекреационный кластер перспективного развития - Междуреченск", который в прошлом году стал победителем в конкурсе экологических туристических проектов.

В настоящее время стратегия развития "ТРК-Междуреченск" проходит доработку, что позже позволит получить поддержку из федерального бюджета на конкурсной основе.

Напомним, ранее кузбассовцы оказались недовольны ценами на Шерегеше, самом популярном горнолыжном курорте региона.