Власти рассказали о перспективах развития еще одного горнолыжного курорта в Кузбассе

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Представители Минтуризма Кемеровской области сообщили о планах по развитию курорта в Междуреченске.

В социальных сетях жители Кузбасса решили напомнить о существовании еще одного горнолыжного курорта помимо Шерегеша. Речь идет о горе Черный Салан в Междуреченске. Пользователи отметили, что с целью развития туризма в регионе к этому природному объекту можно было бы проложить дорогу.


В Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса ответили на это тем, что комплекс горы Черный Салан входит в проект "Туристско-рекреационный кластер перспективного развития - Междуреченск", который в прошлом году стал победителем в конкурсе экологических туристических проектов.


В настоящее время стратегия развития "ТРК-Междуреченск" проходит доработку, что позже позволит получить поддержку из федерального бюджета на конкурсной основе.


Напомним, ранее кузбассовцы оказались недовольны ценами на Шерегеше, самом популярном горнолыжном курорте региона.

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