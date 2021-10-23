Власти рассказали о новых жертвах коронавируса среди жителей Кузбасса

По данным на 23 октября, в Кузбассе скончались еще шестеро пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция.

– У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Мысках,– рассказали власти.

Также стало известно о новых случаях заражения COVID-19 за прошедший день. Всего с начала пандемии в Кемеровской области данный диагноз был поставлен 61 343 раза. В настоящее время продолжают получать лечение 1 456 человек, количество жертв достигло 1 420.