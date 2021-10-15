Власти рассказали о новых жертвах коронавируса среди жителей Кузбасса

По данным сводки за 15 октября, в Кузбассе погибли еще пятеро пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции.
– У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Полысаеве.
У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии почек. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Мысках,– следует из данных от властей.
Кроме того, сегодня стало известно о новых выявленных пациентах с COVID-19.
Всего с начала пандемии в Кемеровской области было поставлено 59 513 диагнозов "коронавирусная инфекция". В настоящее время продолжают получать лечение 1 208 человека, количество жертв достигло 1 379.
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