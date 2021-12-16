Власти рассказали о ходе строительства крупного спорткомплекса "Кузбасс-Арена"

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Строительство многофункционального спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" к настоящему времени выполнено на 50%. Подробности озвучили представители Минстроя Кемеровской области.

Общая площадь крупного спортивного комплекса составила 51 107 м². Специалисты указали, что в здании будет обустроена большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, зал с тренажерами, скалодром.


В планах властей завершить все строительные работы в 2022 году до начала ЧП по волейболу. Стоит отметить, что в кузбасской столице за выход из группового этапа соревнований сразятся сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара.

Строительная готовность объекта "Кузбасс-Арены" сейчас составляет порядка 50%. Работы ведутся полностью за счет средств регионального бюджета, дополнили власти.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ЧМ по хоккею с мячом состоится в Кемерове в 2023 году.

Фото: Instagram / building.kuzbass

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