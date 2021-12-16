Общая площадь крупного спортивного комплекса составила 51 107 м². Специалисты указали, что в здании будет обустроена большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, зал с тренажерами, скалодром.



В планах властей завершить все строительные работы в 2022 году до начала ЧП по волейболу. Стоит отметить, что в кузбасской столице за выход из группового этапа соревнований сразятся сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара.

– Строительная готовность объекта "Кузбасс-Арены" сейчас составляет порядка 50%. Работы ведутся полностью за счет средств регионального бюджета, – дополнили власти.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ЧМ по хоккею с мячом состоится в Кемерове в 2023 году.