Власти рассказали о ходе ремонта медицинских учреждений в Кузбассе

0
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев озвучил подробности ремонта нескольких больниц региона.

В 2021 году в Кузбассе ведется ремонт четырех крупных медицинских учреждений. О ходе работ рассказал Сергей Цивилев на официальной странице в социальной сети:

  • В Кемерове обновляется поликлиника № 5 — крупнейшая в городе. Ремонтники ведут работы на фасаде и во внутренних помещениях. Конец работ запланирован на декабрь 2022 года.
  • В октябре начался ремонт в детской поликлинике № 1 города Прокопьевска. Подрядчики собираются отремонтировать кровлю и фасад до конца текущего года.
  • Также проведен капитальный ремонт в Осинниковской городской больнице. Ранее там произошла протечка кровли, из-за чего пострадали некоторые кабинеты.
  • В Кузбасской детской клинической больнице в Новокузнецке продолжается ремонт поликлиник № 7 и № 8. Там обновят кабинеты неотложной новости, коридоры и санузлы.

Отмечается, что прием пациентов на время ремонта продолжался в других помещениях и зданиях медучреждений.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30397

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined