Власти рассказали о ходе ремонта медицинских учреждений в Кузбассе

В 2021 году в Кузбассе ведется ремонт четырех крупных медицинских учреждений. О ходе работ рассказал Сергей Цивилев на официальной странице в социальной сети:

В Кемерове обновляется поликлиника № 5 — крупнейшая в городе. Ремонтники ведут работы на фасаде и во внутренних помещениях. Конец работ запланирован на декабрь 2022 года.

В октябре начался ремонт в детской поликлинике № 1 города Прокопьевска. Подрядчики собираются отремонтировать кровлю и фасад до конца текущего года.

Также проведен капитальный ремонт в Осинниковской городской больнице. Ранее там произошла протечка кровли, из-за чего пострадали некоторые кабинеты.

В Кузбасской детской клинической больнице в Новокузнецке продолжается ремонт поликлиник № 7 и № 8. Там обновят кабинеты неотложной новости, коридоры и санузлы.



Отмечается, что прием пациентов на время ремонта продолжался в других помещениях и зданиях медучреждений.