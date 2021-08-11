Власти рассказали о ходе газификации населения Кемерова

По данным мэрии, в рамках программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы в столице Кузбасса в текущем году был построен распределительный газопровод. Он расположен в жилом районе Ягуновский. Следующим этапом станет газопровод на улице Плодопитомник в Заводском районе города, строительство которого ведется в настоящее время.

Власти также напомнили, что финансирование программы осуществляется за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО "Газпром газораспределение Томск".