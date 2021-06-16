Власти рассказали о доступе пешеходов и общественного транспорта к Московской площади

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В администрации кузбасской столицы ответили на вопросы о возможности пешего доступа к Московской площади, а также о транспорте, на котором можно к ней добраться.

После каждого нового сообщения о скором завершении строительства Московской площади в Кемерове местные жители задают все больше вопросов о том, как будет устроена инфраструктура около новых объектов. В этот раз горожане решили узнать о перспективе пешеходного доступа к благоустроенной набережной, а также об общественном транспорте, который поможет добраться до площади и Ледового дворца без своей машины.


В ответ на это в мэрии Кемерова сообщили, что пешеходная зона от СК "Кузбасс-Арена" до будущего здания Арбитражного суда будет создана в рамках проекта дороги-дублера Притомского проспекта.

– Строительство пешеходной инфраструктуры от площадки строительства Спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" до площадки перспективного строительства здания Арбитражного суда будет выполнено в ходе реализации второго и третьего этапов строительства бокового проезда (дублер) вдоль пр. Притомского, – говорится в сообщении властей.

Также в администрации рассказали, что сейчас рабочие благоустраивают остановочную площадку для общественного транспорта. Она располагается по четной стороне Притомского проспекта около Московской площади. Добраться до нее можно будет на маршрутных такси № 8т и № 83т.


Напомним, ранее власти опубликовали снимки завершенных конструкций на Московской площади.

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