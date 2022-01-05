Власти рассказали о болезнях новых жертв коронавируса среди кузбассовцев

Согласно сводке за 5 января, в Кемеровской области за сутки зарегистрировано четыре новые жертвы инфекции.
– У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы, туберкулёза. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Мариинске,– говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня стало известно о 269 выявленных случаях заражения COVID-19 в регионе.
Всего к настоящему времени в Кемеровской области диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 86 670 раз. Сегодня лечение продолжают получать 6 910 человек, число жертв вируса достигло 1 736.
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