Власти рассказали о болезнях новых жертв коронавируса среди кузбассовцев

Согласно сводке за 23 ноября, в Кемеровской области за сутки зарегистрировано четыре новые жертвы инфекции.

– У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 382 выявленных случаях заражения COVID-19 в регионе: установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших.

Всего к настоящему времени в Кемеровской области диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 71 754 раз. Сегодня лечение продолжают получать 3 832 человек, число жертв вируса достигло 1 550.