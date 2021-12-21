Власти рассказали о болезнях новых жертв COVID-19 среди кузбассовцев

Согласно сводке за 21 декабря, в Кемеровской области за сутки зарегистрировано четыре новые жертвы инфекции.

– У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь проекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 351 новых выявленных случаях заражения COVID-19 в регионе: установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших.

Всего к настоящему времени в Кемеровской области диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 81 906 раз. Сегодня лечение продолжают получать 6 764 человек, число жертв вируса достигло 1 665.