Власти рассказали новокузнечанам о развитии ситуации с эпидемией COVID-19

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в ходе публичного выступления заявил, что в ближайшее время коронавирусная инфекция не исчезнет. По этой причине он предложил гражданам смириться с эпидемией.

Эфир последнего выпуска утренней программы "Утро с мэром" появился в Instagram-аккаунте градоначальника Новокузнецка в четверг, 11 ноября. Во время беседы с ведущим чиновник высказался о новом списке общественных мест, куда невакцинированных граждан без наличия справки о медицинском отводе или результатом свежего ПЦР-теста не пустят.


Новые правила инициированы не кузбасскими властями, а главным санитарным врачом России, подчеркнул он.

— Уже в 77 регионах работает эта система. Она работает не только в общественных местах, на площадках культуры, фудкорта и торговли, но и на транспорте. Во многих регионах уже вход в транспорт только по QR-кодам или по документам, — прокомментировал мэр.

Также чиновник добавил, что в ближайшее время COVID-19 не исчезнет, возможно, что людям придется жить с опасным вирусом всегда.

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