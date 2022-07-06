Власти распорядились реорганизовать несколько кузбасских больниц

В Кузбассе запланирована реорганизация нескольких больниц, что следует из официальных документов на сайте электронного бюллетеня регионального правительства. Так, власти намерены объединить областную детскую больницу им. Ю. А. Атаманова с кемеровской горбольницей на проспекте Ленина.

– Реорганизовать государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова" <...> в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения здравоохранения "Кемеровская городская детская клиническая больница № 1", – следует из распоряжения властей.

Кроме того, к Кузбасскому клиническому госпиталю для ветеранов войн будет присоединена Топкинская районная больница. При этом все основные цели и виды деятельности присоединяемых медицинских организаций останутся прежними. Функционировать они будут в статусе структурных подразделений.

Отмечается, что опубликованные в открытом доступе документы вступили в силу с даты подписания, то есть с 1 июля этого года.