Власти распорядились реорганизовать несколько кузбасских больниц

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Правительство Кемеровской области опубликовало распоряжение, согласно которому сразу несколько медицинских учреждений в области будут объединены.

В Кузбассе запланирована реорганизация нескольких больниц, что следует из официальных документов на сайте электронного бюллетеня регионального правительства. Так, власти намерены объединить областную детскую больницу им. Ю. А. Атаманова с кемеровской горбольницей на проспекте Ленина.

– Реорганизовать государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова" <...> в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения здравоохранения "Кемеровская городская детская клиническая больница № 1", – следует из распоряжения властей.

Кроме того, к Кузбасскому клиническому госпиталю для ветеранов войн будет присоединена Топкинская районная больница. При этом все основные цели и виды деятельности присоединяемых медицинских организаций останутся прежними. Функционировать они будут в статусе структурных подразделений.


Отмечается, что опубликованные в открытом доступе документы вступили в силу с даты подписания, то есть с 1 июля этого года.

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