Власти раскрыли территории Кузбасса с заболевшими коронавирусом за сутки

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Власти сообщили актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области.

В течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 181 кузбассовца. Областным лидером по суточной заболеваемости COVID-19 стал Кемерово, где диагноз подтвердился у 33 человек.

Кемерово – 33, Новокузнецк – 28, Междуреченск – 19, Юрга – 15, Ленинск-Кузнецкий – 13, Киселевск – 12, Прокопьевск – 12, Белово – 8, Полысаево – 6, Анжеро-Судженск – 4, Осинники – 4, Таштагольский МР – 4, Березовский – 3, Новокузнецкий МР – 3, Тайга – 2, Беловский МР – 2, Ижморский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Яшкинский МО – 2, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Кемеровский МО – 1, Мариинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Юргинский МО – 1, — говорится в сообщении правительственного telegram-канала.

За последние сутки в Кемеровской области скончались четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии - 1 059. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 857 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 11 789 кузбассовцев.

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