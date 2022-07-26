Власти южной столицы Кузбасса выбрали подрядчика, который поставит 12 новеньких экологически чистых трамваев и 19 троллейбусов. Первые партии должны прибыть в город до середины декабря текущего года.

– Трамваи поставит АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод", а троллейбусы ООО "Уфимский-трамвайно-троллейбусный завод", – следует из публикации в Telegram-канале городского управления по транспорту и связи.

Новая техника будет оснащена всеми удобствами для пассажиров с ограниченными возможностями в передвижении. Кроме того, в транспорте установят кондиционеры, медиакомплексы, камеры видеонаблюдения, USB-разъемы, пандусы для колясок.

В планах властей обновить парк трамваев на 40%, а парк троллейбусов на 85%. Благодаря этому объем вредных выбросов сократится на полторы тысячи тонн в год.