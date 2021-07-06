Власти раскрыли список мест для посещения Путина в Кемерове

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Администрация Кузбасса опубликовала информацию о некоторых местах, которые посетит президент России Владимир Путин вовремя своего рабочего визита.

Сегодня, 6 июля, в кузбасскую столицу прибудет российский лидер. Несмотря на то что его визит именуется рабочим, президент посетит мероприятия, приуроченные к празднованию 300-летия Кузбасса.


Помимо этого, Владимир Путин возложит цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса" и посетит Кемеровское президентское кадетское училище, а также стройплощадку культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств.


На этот день также запланирована двусторонняя встреча президента с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Об этом сообщается на сайте областного правительства.


Напомним, о точной дате прибытия Путина в Кузбасс стало известно накануне. Тогда же жители областной столицы стали замечать странные вещи около Кемеровского кадетского училища.

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