Власти раскрыли список мест для посещения Путина в Кемерове

Сегодня, 6 июля, в кузбасскую столицу прибудет российский лидер. Несмотря на то что его визит именуется рабочим, президент посетит мероприятия, приуроченные к празднованию 300-летия Кузбасса.

Помимо этого, Владимир Путин возложит цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса" и посетит Кемеровское президентское кадетское училище, а также стройплощадку культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств.

На этот день также запланирована двусторонняя встреча президента с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Напомним, о точной дате прибытия Путина в Кузбасс стало известно накануне. Тогда же жители областной столицы стали замечать странные вещи около Кемеровского кадетского училища.