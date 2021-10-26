Власти раскрыли подробности строительства здания налоговой в Кемерове

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о возведении здания налоговой в областной столице.

В Кемерове продолжается строительство девятиэтажного здания Федеральной налоговой службы общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Работы завершены на 57% ‒ закончен монтаж каркаса и стен, кровли и фасада, проведены коммунальные сети. Среди прочего, внутри спроектированы просторные залы ожидания и обслуживания посетителей, столовая и медпункт. Здание и прилегающая территория будут приспособлены для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.


В новом строении будут объединены подразделения налоговой службы, что позволит обслуживать все категории налогоплательщиков.

‒ Теперь оно (здание ‒ прим. ред.) находится почти в центре города, в удобной транспортной доступности и с просторной парковкой. Это очень важно, потому что помимо кемеровчан сюда будут приезжать жители Кемеровского муниципального округа и Березовского. Здание спроектировано так, чтобы в нем было комфортно и посетителям, и сотрудникам, — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Отмечается, что сдача объекта запланирована на декабрь 2022 года.

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