Власти раскрыли подробности ремонта детского сада в Новокузнецке

Накануне градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов выложил пост в социальных сетях, в котором рассказал о капитальном ремонте детского сада-школы № 235, расположенного в Новоильинском районе города. Мэр сообщил, что на сегодняшний день окончен первый этап благоустройства территории: выложены бордюры, произведена планировка, завершается укладка асфальта. Проводится отделка фасада здания, полностью сделаны инженерные коммуникации.
‒ Подрядчик приступает к монтажу забора по периметру школы. Одновременно идут работы внутри здания: практически на 90 процентов выполнена черновая отделка на втором этаже здания вместе с инженерными сетями. На первом этаже аналогичные работы выполнены на 45-50 процентов. Работы по черновой отделке и устройству инженерной сети осуществляются параллельно, ‒ сообщил Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.
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