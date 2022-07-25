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Власти раскрыли подробности появления новых микрорайонов в Кемерове

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В кузбасской столице власти намерены создать новые микрорайоны, которые появятся на месте подлежащих сносу домов частного сектора.

Из появившихся в открытом доступе постановлений следует, что на месте частного сектора у Знаменского собора в ближайшем будущем появятся как минимум два микрорайона. Так, первый, 12 А/1, расположится в границах ул. Соборная – ул. Гагарина – ул. Искитимская Набережная – ул. Спортивная – ул. Енисейская – ул. Луговая. Его общая площадь составит 114 629 "квадратов" (11,46 га). Сейчас же в пределах участка находятся 123 объекта капитального строительства и все они подлежат сносу.


Второй микрорайон, 12 А/2, будет расположен в границах ул. Соборная – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Искитимская Набережная – ул. Гагарина. По площади он больше первого – 210 507 "квадраов" (21,05 га), а на территории расположены 241 объект капитального строительства. Все они также будут уничтожены.

Власти указали, что максимальная высота зданий, которые появятся в новых микрорайонах – 16 этажей. В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности будет запрещено строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.

– Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки – 10 лет со дня заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, – сказано в документах.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сложности возникли у кемеровских чиновников в то время, когда они взялись за выкуп жилых земель, расположенных в границах ул. Гагарина и ул. Соборной. Все подробности озвучил Илья Середюк.

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