Власти раскрыли подробности появления новых микрорайонов в Кемерове

Из появившихся в открытом доступе постановлений следует, что на месте частного сектора у Знаменского собора в ближайшем будущем появятся как минимум два микрорайона. Так, первый, 12 А/1, расположится в границах ул. Соборная – ул. Гагарина – ул. Искитимская Набережная – ул. Спортивная – ул. Енисейская – ул. Луговая. Его общая площадь составит 114 629 "квадратов" (11,46 га). Сейчас же в пределах участка находятся 123 объекта капитального строительства и все они подлежат сносу.

Второй микрорайон, 12 А/2, будет расположен в границах ул. Соборная – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Искитимская Набережная – ул. Гагарина. По площади он больше первого – 210 507 "квадраов" (21,05 га), а на территории расположены 241 объект капитального строительства. Все они также будут уничтожены.