Власти раскрыли подробности "неблагополучной" ситуации с COVID-19 в Кузбассе

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Замглавы Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина сообщила подробности о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в разных возрастных группах.

В ходе брифинга по ситуации с COVID-19 на территории Кемеровской области, Надежда Кутькина рассказала, что в настоящее время в регионе наблюдается напряженная эпидемическая обстановка, связанная с ростом заболеваемости. При этом распространение коронавируса усилилось именно среди молодого населения.


Так, в возрастной группе от 18 до 29 лет рост заболеваемости COVID-19 составил 69%, причем такая тенденция наблюдается по всей стране. На 34% чаще заболевание выявляется у людей в возрасте 30-49 лет, а среди граждан старше 65 лет рост заражения составил всего 8%, что говорит о том, что старшее поколение привито в большей степени.


Замглавы Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом в Кузбассе сейчас "неблагополучная " и происходит это за счет более молодых и активных возрастных групп.


Напомним, ранее в ходе брифинга власти также рассказали о новых штаммах коронавируса и прогнозе ситуации.

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