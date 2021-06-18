В ходе брифинга по ситуации с COVID-19 на территории Кемеровской области, Надежда Кутькина рассказала, что в настоящее время в регионе наблюдается напряженная эпидемическая обстановка, связанная с ростом заболеваемости. При этом распространение коронавируса усилилось именно среди молодого населения.

Так, в возрастной группе от 18 до 29 лет рост заболеваемости COVID-19 составил 69%, причем такая тенденция наблюдается по всей стране. На 34% чаще заболевание выявляется у людей в возрасте 30-49 лет, а среди граждан старше 65 лет рост заражения составил всего 8%, что говорит о том, что старшее поколение привито в большей степени.

Замглавы Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом в Кузбассе сейчас "неблагополучная " и происходит это за счет более молодых и активных возрастных групп.

Напомним, ранее в ходе брифинга власти также рассказали о новых штаммах коронавируса и прогнозе ситуации.