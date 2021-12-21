Власти раскрыли подробности ДТП с участием служебного автомобиля Сергея Цивилева

Служебная машина главы Кузбасса Сергея Цивилева стал участником ДТП с автомобилями, уже попавшими в аварию. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в администрации Кемеровской области.

– Служебный автомобиль Сергея Цивилева двигался по трассе, проезжая участок, где произошло ДТП. Его водитель, судя по всему, не смог избежать столкновения с одним из пострадавших автомобилей и тоже стал участником аварии, – сообщил собеседник сайта.

Кроме того, VSE42.Ru со ссылкой на источник сообщает о том, что Сергей Цивилев в результате ДТП травм не получил.

Напомним, что сообщения об аварии с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса появились в Сети вместе с видео с места событий. Позже власти региона подтвердили факт ДТП.