Власти раскрыли планы по застройке частного сектора в Кемерове

Жилье для более чем 50 тысяч кемеровчан появится в Центральном районе Кемерова на месте снесенных частных домов. Об этом сообщают представители Минстроя Кузбасса. Ожидается, что на улицах Гагарина и Терешковой будет построен жилищный комплекс, шесть школ и восемь детских садов. Первым этапом застройки станет установка инженерных сетей. Вдоль улицы Гагарина специалисты проложат новую тепломагистраль.

– В ближайшее время будет разработан мастер-план застройки микрорайона – будут предусмотрены жилые, коммерческие, спортивные, рекреационные зоны застройки, продумана развитая транспортная инфраструктура, – рассказали сотрудники регионального Минстроя на официальной странице в Instagram.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что застройщик займется и озеленением микрорайона.

Ранее редакция AVOKADO писала об активизации мошенников, которые пытаются выманить деньги у владельцев сносимых домов в Кемерове.