Власти раскрыли планы по застройке частного сектора в Кемерове

0
Фото:  

Сотрудники министерства строительства Кузбасса рассказали, что будет создано на месте ликвидируемых домов в частном секторе столицы региона.

Жилье для более чем 50 тысяч кемеровчан появится в Центральном районе Кемерова на месте снесенных частных домов. Об этом сообщают представители Минстроя Кузбасса. Ожидается, что на улицах Гагарина и Терешковой будет построен жилищный комплекс, шесть школ и восемь детских садов. Первым этапом застройки станет установка инженерных сетей. Вдоль улицы Гагарина специалисты проложат новую тепломагистраль.

– В ближайшее время будет разработан мастер-план застройки микрорайона – будут предусмотрены жилые, коммерческие, спортивные, рекреационные зоны застройки, продумана развитая транспортная инфраструктура, – рассказали сотрудники регионального Минстроя на официальной странице в Instagram.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что застройщик займется и озеленением микрорайона.


Ранее редакция AVOKADO писала об активизации мошенников, которые пытаются выманить деньги у владельцев сносимых домов в Кемерове.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32641

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined