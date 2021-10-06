Власти раскрыли масштабы распространения COVID-19 в Кузбассе за сутки

0
Фото:  

Медики зафиксировали в Кемеровской области новые случаи заражения коронавирусом. Подробности о ситуации сообщили в правительственном Telegram-канале.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 168 человек. Общее количество зараженных достигло 57 887. Последние случаи были выявлены в следующих муниципалитетах:


Кемерово-29, Междуреченск-24, Новокузнецк-23, Прокопьевск-17, Юрга-15, Белово-14, Осинники-9, Мыски-7, Л-К-5, А-С-4, по 3-Калтан, Беловский МР, по 2-Тайга, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Таштагольский МР и Юргинский МО, по 1-Полысаево, Кемеровский МО, Л-К МО, Прокопьевский МО и Яшкинский МР.


Помимо этого, в Кемеровской области также скончались несколько пациентов. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 327 кузбассовцев. Выздоровели 55 340 человек. Получают лечение - 1 220, под наблюдением - 10 348.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29787

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined