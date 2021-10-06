Власти раскрыли масштабы распространения COVID-19 в Кузбассе за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 168 человек. Общее количество зараженных достигло 57 887. Последние случаи были выявлены в следующих муниципалитетах:

Кемерово-29, Междуреченск-24, Новокузнецк-23, Прокопьевск-17, Юрга-15, Белово-14, Осинники-9, Мыски-7, Л-К-5, А-С-4, по 3-Калтан, Беловский МР, по 2-Тайга, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Таштагольский МР и Юргинский МО, по 1-Полысаево, Кемеровский МО, Л-К МО, Прокопьевский МО и Яшкинский МР.

Помимо этого, в Кемеровской области также скончались несколько пациентов. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 327 кузбассовцев. Выздоровели 55 340 человек. Получают лечение - 1 220, под наблюдением - 10 348.