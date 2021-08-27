Власти раскрыли масштабы распространения COVID-19 в Кузбассе за сутки

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Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области увеличилось. Подробнее о масштабах распространения инфекции сообщили власти.

За минувшие 24 часа в больницах Кузбасса зафиксированы 179 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост больных, согласно данным властей, оказался в Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске.

  • Кемерово - 34,
  • Новокузнецк - 30,
  • Междуреченск - 20,
  • Белово - 16,
  • Прокопьевск - 12,
  • Таштагольский МР - 11,
  • Мыски - 9,
  • Анжеро-Судженск - 8,
  • Ленинский-Кузнецкий - 7,
  • Киселевск - 5,
  • Осинники и Гурьевский МР - по 4,
  • Калтан, Полысаево, Крапивинский МО, Промышленновский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР - по 2,
  • Краснобродский, Тайга, Юрга, Беловский МР, Л-К МО, Мариинский МР и Яйский МР - по 1.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области заразились 51 167 граждан. Из них 48 329 пациентов выздоровели. Число умерших за сутки также возросло и достигло 1 118.


В настоящее время продолжают получать лечение 1 720 зараженных кузбассовцев, а 10 160 - остаются под наблюдением врачей.

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