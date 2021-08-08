Власти раскрыли масштабы распространения COVID-19 в Кузбассе за сутки

Количество зараженных COVID-19 увеличилось в Кузбассе еще на 192 человек. Новые случаи распределяются по муниципалитетам следующим образом:
Кемерово – 37, Новокузнецк – 36, Междуреченск – 17, Анжеро-Судженск – 11, Белово – 10, Ленинск-Кузнецкий – 10, Мыски – 10, Юрга – 10, Осинники – 9, Прокопьевск – 8, Полысаево – 6, Калтан – 5, Новокузнецкий МР – 5, Киселевск – 5, Тайга – 4, Промышленновский МО – 2, Беловский МР – 2, Березовский – 1, Прокопьевский МО – 1.
Также стало больше умерших граждан с подтвержденным диагнозом "коронавирусна инфекция". Всего сначала пандемии скончалось уже 1 019 зараженных кузбассовцев. При этом всего заболели 47 661, из которых 44 730 уже выздоровели.
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