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Власти раскрыли масштаб распространения COVID-19 в Кузбассе за сутки

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За минувшие сутки медики выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории Кемеровской области. Власти сообщили подробности.

Согласно данным на утро 19 августа, количество новых зараженных коронавирусом, диагноз которых подтвердился в течение последних 24 часов, составило 183 человека. Наибольший прирост зафиксирован в Кемерове и Новокузнецке.

  • 33 - Кемерово и Новокузнецк,
  • Ленинск-Кузнецкий - 17,
  • Белово - 16,
  • Юрга - 13,
  • Прокопьевск - 11,
  • Юргинский МО - 7,
  • Осинники - 6,
  • по 5 - Анжеро-Судженск, Междуреченск и Мыски,
  • по 4 - Калтан, Полысаево и Гурьевский МР,
  • по 3 - Новокузнецкий МР и Яшкинский МР,
  • по 2 - Краснобродский, Тайга, Крапивинский МО, Таштагольский МР и Яйский МР,
  • по 1 - Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР, Промышленновский МО и Чебулинский МО.

В общей сложности за время пандемии в Кузбассе COVID-19 заболели 49 724 человека. Из них к настоящему моменту выздоровели 46 855 пациентов. Еще 1 794 кузбассовца продолжают получать лечение, а под наблюдением медиков остаются 11 186 граждан. Количество умерших также увеличилось за сутки и достигло отметки в 1 075.

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