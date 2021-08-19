Власти раскрыли масштаб распространения COVID-19 в Кузбассе за сутки

Согласно данным на утро 19 августа, количество новых зараженных коронавирусом, диагноз которых подтвердился в течение последних 24 часов, составило 183 человека. Наибольший прирост зафиксирован в Кемерове и Новокузнецке.
- 33 - Кемерово и Новокузнецк,
- Ленинск-Кузнецкий - 17,
- Белово - 16,
- Юрга - 13,
- Прокопьевск - 11,
- Юргинский МО - 7,
- Осинники - 6,
- по 5 - Анжеро-Судженск, Междуреченск и Мыски,
- по 4 - Калтан, Полысаево и Гурьевский МР,
- по 3 - Новокузнецкий МР и Яшкинский МР,
- по 2 - Краснобродский, Тайга, Крапивинский МО, Таштагольский МР и Яйский МР,
- по 1 - Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР, Промышленновский МО и Чебулинский МО.
В общей сложности за время пандемии в Кузбассе COVID-19 заболели 49 724 человека. Из них к настоящему моменту выздоровели 46 855 пациентов. Еще 1 794 кузбассовца продолжают получать лечение, а под наблюдением медиков остаются 11 186 граждан. Количество умерших также увеличилось за сутки и достигло отметки в 1 075.
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