Власти раскрыли количество вакцинированных от COVID-19 кемеровчан

Согласно данным на вторник, 23 ноября, на территории столицы Кемеровской области вакцинацию от вируса COVID-19 прошли 222 502 местных жителей. Стоит отметить, что 61 821 человек из общего числа – это граждане пожилого возраста. Статистические данные озвучили в пресс-службе городской администрации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что темпы вакцинации кузбассовцев от коронавируса ускорились за неделю. Также стало известно, что пункт вакцинации от СOVID-19 открылся еще в одном кемеровском ТЦ.