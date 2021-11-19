Власти раскрыли информацию о причинах гибели последних умерших кузбассовцев с COVID-19

Согласно данным оперативного штаба Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще три человека, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция"

– У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Белове.

У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщалось ранее, сегодня стало известно о 393 выявленных случаях заражения.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области факт заражения COVID-19 подтвердился у 70 182 человек. Из них к настоящему времени продолжают получать лечение 3 283 пациентов, 1 533 жителей региона с COVID-19 скончались.