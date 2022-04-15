Власти раскрыли дату открытия крупного теннисного центра в Кемерове

Так, по данным Министерства физической культуры и спорта Кузбасса, сейчас все отделочные работы в новом кемеровском теннисном центре закончены. Кроме того, с 4 апреля 2022 года оказалась завершена и конкурсная процедура на приобретение строения в собственность области.

– В соответствии с конкурсной документацией в настоящее время ведется работа по оформлению необходимых документов и разрешений на его функционирование, продолжается закупка спортивного инвентаря и оборудования, осуществляется набор персонала, – сказал представитель министерства.

Известно, что открытие запланировано на майские праздники и будет приурочено к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.