Власти раскрыли данные по суточному приросту умерших в Кузбассе пациентов с СOVID-19

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За минувшие сутки в Кемеровской области увеличилось количество граждан, которые скончались после заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно официальным данным кузбасских властей, в больницах региона умерли шесть человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Общее количество летальных исходов достигло 1 215.

  • У мужчины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек. Он проживал в Кемерове.
  • У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Топках.
  • У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Юргинском муниципальном округе.
  • У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Мысках.
  • У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.
  • У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

На сегодняшний день в Кузбассе зафиксировано 54 413 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки этот показатель также увеличился. При этом за время пандемии выздоровели 51 766 граждан.


К настоящему моменту 1 432 кузбассовца получают лечение, 11 220 граждан остаются под наблюдением врачей.

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