Власти раскрыли данные об умерших кузбассовцах с COVID-19

0
Фото:  

Кузбасские власти озвучили подробности гибели зараженных коронавирусом граждан, которые скончались в регионе за минувшие сутки.

Согласно официальным данным, за прошедшие 24 часа медики подтвердили факт смерти еще четверых человек из числа пациентов, зараженных COVID-19.

- У мужчины 1958 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральной и периферической нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1940 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1932 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1938 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральный нервной системы. Он проживал в Новокузнецке,- говорится в сообщении властей.

Всего к настоящему моменту на территории Кемеровской области после заражения коронавирусом скончались 772 человека. Число случаев заболевания достигло 38 434, а выздоровления - 36 906. При этом суточный прирост больных продолжил увеличиваться.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26184

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined