Власти раскрыли данные об умерших кузбассовцах с COVID-19

Согласно официальным данным, за прошедшие 24 часа медики подтвердили факт смерти еще четверых человек из числа пациентов, зараженных COVID-19.
- У мужчины 1958 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральной и периферической нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1940 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1932 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1938 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральный нервной системы. Он проживал в Новокузнецке,- говорится в сообщении властей.
Всего к настоящему моменту на территории Кемеровской области после заражения коронавирусом скончались 772 человека. Число случаев заболевания достигло 38 434, а выздоровления - 36 906. При этом суточный прирост больных продолжил увеличиваться.
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