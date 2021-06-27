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Власти раскрыли данные о темпах распространения COVID-19 в Кузбассе

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За прошедшие сутки в Кемеровской области выявили новые случаи заражения коронавирусом. Подробности о темпах распространения опасного заболевания сообщили власти.

Кузбасские медики подтвердили диагноз COVID-19 еще у 162 граждан за минувшие сутки. Новые случаи заражения распределяются по муниципалитетам региона следующим образом:


Новокузнецк-44, Кемерово-31, Междуреченск-15, по 9-Осинники и Юрга, по 8-А-С и Киселевск, по 7-Белово, Ленинск-Кузнецкий и Мыски, Калтан-4, по 3-Прокопьевск, Беловский МР и Юргинский МО, Полысаево-2, по 1-Новокузнецкий МР и Промышленновский МО


Помимо этого, в Кузбассе после заболевания COVID-19 скончались еще несколько человек, при этом их общее количество превысило 800. Всего в регионе заразились 39 630 человек Из них 37 561 пациентов выздоровели.


Продолжают получать лечение 1 256 кузбассовцев, под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются еще 5 450 человек.

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