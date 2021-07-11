Власти раскрыли данные о сопутствующих патологиях новых умерших от COVID-19 в Кузбассе

За прошедшие сутки после заражения коронавирусом скончались еще шесть человек. Все они умерли после развития пневмонии. В правительственном Telegram-канале раскрыли данные об их сопутствующих патологиях.

- У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове, - сообщили власти.

Медики также выявили новые случаи заболевания. Всего к настоящему моменту в Кузбассе зафиксировано 42 045 случаев заражения коронавирусом, 39 402 выздоровевших и 874 случаев смерти.