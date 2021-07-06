Власти раскрыли данные о распространении COVID-19 в Кузбассе за сутки

По данным на утро 6 июля, в Кузбассе коронавирусом заразились еще 170 человек. Теперь общее количество случаев заболевания в области достигло 41 132. Новые зараженные обнаружены в следующих муниципалитетах:

Кемеровский городской округ – 39

Новокузнецкий городской округ – 24

Междуреченский городской округ – 17

Мысковский городской округ – 15

Юргинский городской округ – 12

Беловский городской округ – 8

Ленинск-Кузнецкий городской округ – 8

Прокопьевский городской округ – 8

Калтанский городской округ – 5

Промышленновский муниципальный округ – 5

Осинниковский городской округ – 4

Березовский городской округ – 3

Киселевский городской округ – 3

Крапивинский муниципальный округ – 3

Новокузнецкий муниципальный район – 3

Краснобродский городской округ – 2

Кемеровский муниципальный округ – 2

Яйский муниципальный район – 2

Полысаевский городской округ – 2

Беловский муниципальный район – 1

Анжеро-Судженский городской округ – 1

Гурьевский муниципальный район – 1

Тисульский муниципальный район – 1

Юргинский муниципальный округ – 1

Также среди пациентов с COVID-19 выявлены случаи смерти. Всего с начала пандемии после заражения в Кузбассе скончались 848 человек. Еще 38 637 кузбассовцев выздоровели.