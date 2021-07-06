Власти раскрыли данные о распространении COVID-19 в Кузбассе за сутки

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За минувшие сутки в Кемеровской области увеличилось число случаев заражения коронавирусом в разных муниципалитетах региона.

По данным на утро 6 июля, в Кузбассе коронавирусом заразились еще 170 человек. Теперь общее количество случаев заболевания в области достигло 41 132. Новые зараженные обнаружены в следующих муниципалитетах:

  • Кемеровский городской округ – 39
  • Новокузнецкий городской округ – 24
  • Междуреченский городской округ – 17
  • Мысковский городской округ – 15
  • Юргинский городской округ – 12
  • Беловский городской округ – 8
  • Ленинск-Кузнецкий городской округ – 8
  • Прокопьевский городской округ – 8
  • Калтанский городской округ – 5
  • Промышленновский муниципальный округ – 5
  • Осинниковский городской округ – 4
  • Березовский городской округ – 3
  • Киселевский городской округ – 3
  • Крапивинский муниципальный округ – 3
  • Новокузнецкий муниципальный район – 3
  • Краснобродский городской округ – 2
  • Кемеровский муниципальный округ – 2
  • Яйский муниципальный район – 2
  • Полысаевский городской округ – 2
  • Беловский муниципальный район – 1
  • Анжеро-Судженский городской округ – 1
  • Гурьевский муниципальный район – 1
  • Тисульский муниципальный район – 1
  • Юргинский муниципальный округ – 1

Также среди пациентов с COVID-19 выявлены случаи смерти. Всего с начала пандемии после заражения в Кузбассе скончались 848 человек. Еще 38 637 кузбассовцев выздоровели.

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