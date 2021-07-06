Власти раскрыли данные о распространении COVID-19 в Кузбассе за сутки

По данным на утро 6 июля, в Кузбассе коронавирусом заразились еще 170 человек. Теперь общее количество случаев заболевания в области достигло 41 132. Новые зараженные обнаружены в следующих муниципалитетах:
- Кемеровский городской округ – 39
- Новокузнецкий городской округ – 24
- Междуреченский городской округ – 17
- Мысковский городской округ – 15
- Юргинский городской округ – 12
- Беловский городской округ – 8
- Ленинск-Кузнецкий городской округ – 8
- Прокопьевский городской округ – 8
- Калтанский городской округ – 5
- Промышленновский муниципальный округ – 5
- Осинниковский городской округ – 4
- Березовский городской округ – 3
- Киселевский городской округ – 3
- Крапивинский муниципальный округ – 3
- Новокузнецкий муниципальный район – 3
- Краснобродский городской округ – 2
- Кемеровский муниципальный округ – 2
- Яйский муниципальный район – 2
- Полысаевский городской округ – 2
- Беловский муниципальный район – 1
- Анжеро-Судженский городской округ – 1
- Гурьевский муниципальный район – 1
- Тисульский муниципальный район – 1
- Юргинский муниципальный округ – 1
Также среди пациентов с COVID-19 выявлены случаи смерти. Всего с начала пандемии после заражения в Кузбассе скончались 848 человек. Еще 38 637 кузбассовцев выздоровели.
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