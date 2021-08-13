Власти раскрыли данные о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

По информации на пятницу, 13 августа, пять жителей Кузбасса с COVID-19 скончались за сутки.
– У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белово.
У женщины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Мысках.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Киселевске,– говорится в утреннем сообщении от властей.
Кроме того, медики выявили новые случаи заражения коронавирусом. К настоящему моменту их общее количество достигло 48 618. Из числа заболевших 45 698 пациентов полностью выздоровели.
Согласно данным властей, сейчас под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 11 911 жителей шахтерского края, еще 1 875 зараженных получают необходимое лечение.
Загрузка комментариев