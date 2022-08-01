Власти ради десантников перекроют движение в центре Новокузнецка

Завтра во вторник, 2 августа, в рамках празднования Дня ВДВ движение транспорта в Новокузнецке окажется частично ограничено в период с 10:00 до 13:00. Отмечается, что в это время в самом центре города состоится массовый марш десантников.

Перекрытие затронет следующие территории:

Проспект Октябрьский (от пересечения с пр. Дружбы до кольцевой развязки "Дом Быта");

Проспект Бардина (от пересечения с ул. Спартака до кольцевой развязки "Дом Быта");

Улица Кирова (от пересечения с ул. Спартака до кольцевой развязки "Дом Быта");

Проспект Кузнецкстроевский (от пересечения с пр. Пионерским до кольцевой развязки "Дом Быта");

Проспект Пионерский (от пересечения с пр. Кузнецкстроевским до пересечения с ул. Тольятти).

К слову, в схемах маршрутов городского общественного транспорта тоже произойдут перемены. Местные власти посоветовали всем автомобилистам планировать свой маршрут с учетом новой информации.