Власти ради десантников перекроют движение в центре Новокузнецка

Завтра во вторник, 2 августа, в рамках празднования Дня ВДВ движение транспорта в Новокузнецке окажется частично ограничено в период с 10:00 до 13:00. Отмечается, что в это время в самом центре города состоится массовый марш десантников.
Перекрытие затронет следующие территории:
- Проспект Октябрьский (от пересечения с пр. Дружбы до кольцевой развязки "Дом Быта");
- Проспект Бардина (от пересечения с ул. Спартака до кольцевой развязки "Дом Быта");
- Улица Кирова (от пересечения с ул. Спартака до кольцевой развязки "Дом Быта");
- Проспект Кузнецкстроевский (от пересечения с пр. Пионерским до кольцевой развязки "Дом Быта");
- Проспект Пионерский (от пересечения с пр. Кузнецкстроевским до пересечения с ул. Тольятти).
К слову, в схемах маршрутов городского общественного транспорта тоже произойдут перемены. Местные власти посоветовали всем автомобилистам планировать свой маршрут с учетом новой информации.
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