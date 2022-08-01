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Власти ради десантников перекроют движение в центре Новокузнецка

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На юге Кузбасса в предстоящий вторник движение по центру Новокузнецка окажется несколько ограничено из-за массового шествия десантников.

Завтра во вторник, 2 августа, в рамках празднования Дня ВДВ движение транспорта в Новокузнецке окажется частично ограничено в период с 10:00 до 13:00. Отмечается, что в это время в самом центре города состоится массовый марш десантников.


Перекрытие затронет следующие территории:

  • Проспект Октябрьский (от пересечения с пр. Дружбы до кольцевой развязки "Дом Быта");
  • Проспект Бардина (от пересечения с ул. Спартака до кольцевой развязки "Дом Быта");
  • Улица Кирова (от пересечения с ул. Спартака до кольцевой развязки "Дом Быта");
  • Проспект Кузнецкстроевский (от пересечения с пр. Пионерским до кольцевой развязки "Дом Быта");
  • Проспект Пионерский (от пересечения с пр. Кузнецкстроевским до пересечения с ул. Тольятти).

К слову, в схемах маршрутов городского общественного транспорта тоже произойдут перемены. Местные власти посоветовали всем автомобилистам планировать свой маршрут с учетом новой информации.

Да!
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