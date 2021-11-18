Власти пустят пожилых новокузнечан в администрацию для вакцинации

Новый пункт вакцинации от опасного вируса COVID-19 открылся в здании администрации Новокузнецка. Правда доступ в указанный медпункт будет открыт только определенной группе лиц. Подробности в ходе прямого эфира "Утро с мэром" рассказал градоначальник Сергей Кузнецов.

— Он открывается только для граждан 60+. Все организовано в здании администрации. Уже должно сейчас работать. Заходишь в центральную проходную мэрии, от лифта слева. В одном кабинете у нас сидит врач, консультирует, работает, а в следующем находятся специалисты, которые проводят вакцинацию, — прокомментировал чиновник.

Также глава южной столицы Кузбасса указал, что для пенсионеров в холле организована работа специалистов МФЦ, представителей социальной защиты, они смогут проконсультировать граждан по всем волнующим вопросам и оказать помощь в решении насущных проблем.