Власти пустят пожилых новокузнечан в администрацию для вакцинации

0
Фото:  

Пенсионеры в новокузнецке смогут поставить прививку от китайской инфекции в здании, где работает местное правительство.

Новый пункт вакцинации от опасного вируса COVID-19 открылся в здании администрации Новокузнецка. Правда доступ в указанный медпункт будет открыт только определенной группе лиц. Подробности в ходе прямого эфира "Утро с мэром" рассказал градоначальник Сергей Кузнецов.

— Он открывается только для граждан 60+. Все организовано в здании администрации. Уже должно сейчас работать. Заходишь в центральную проходную мэрии, от лифта слева. В одном кабинете у нас сидит врач, консультирует, работает, а в следующем находятся специалисты, которые проводят вакцинацию, — прокомментировал чиновник.

Также глава южной столицы Кузбасса указал, что для пенсионеров в холле организована работа специалистов МФЦ, представителей социальной защиты, они смогут проконсультировать граждан по всем волнующим вопросам и оказать помощь в решении насущных проблем.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31132

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined