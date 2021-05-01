Власти провели экстренное совещание на тему паводковой ситуации на юге Кузбасса

По словам губернатора, на текущий момент основная задача властей заключается в обеспечении безопасности людей из-за угрозы подтопления населенных пунктов. Опасность может возникнуть на фоне увеличения уровня воды в Томи и ее притоках.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на состоявшемся совещании отметил, что в режим повышенной готовности переведены все соответствующие службы города и необходимая техника. Уровень воды в Томи сейчас составляет около 6 м, опасной отметки он достигнет при 6,3 м, из-за чего появится риск подтопления территорий.

Владимир Макута, глава Таштагольского района, сообщил, что на реке Кондома вблизи Таштагола уровень воды уже превысил допустимый порог в 3,5 м. На текущий момент река поднялась до 3,51 м. За положением дел круглосуточно следят специалисты, о чем сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса.