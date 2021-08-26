Власти Прокопьевска перенесли открытие школы с новым ремонтом

0
Фото:  

Перенос сроков открытия школы в Прокопьевске вызвал вопросы у местных жителей, которые поинтересовались о причинах изменения даты у губернатора региона Сергея Цивилева в соцсетях.

Речь идет об образовательном учреждении №71. В преддверии начала нового учебного года оказалось, что в здание ученики с 1 сентября попасть не смогут из-за затяжного ремонта.


В Instagram-аккаунте главы Кемеровской области ответ на вопросы о продлении сроков дал представитель администрации города Прокопьевск, который объяснил жителям, что новое оборудование и мебель поступят на образовательный объект ближе к октябрю, а в настоящий момент на территории рабочие завершают благоустройство. При этом само здание уже полностью отремонтировано.


Со слов властей, до официального открытия детям придется посещать занятия в тех образовательных учреждениях, где они получали знания в прошлом году. Предположительно отправиться в родную школу ребята смогут уже со второй четверти.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28374

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined