Власти Прокопьевска перенесли открытие школы с новым ремонтом

Речь идет об образовательном учреждении №71. В преддверии начала нового учебного года оказалось, что в здание ученики с 1 сентября попасть не смогут из-за затяжного ремонта.

В Instagram-аккаунте главы Кемеровской области ответ на вопросы о продлении сроков дал представитель администрации города Прокопьевск, который объяснил жителям, что новое оборудование и мебель поступят на образовательный объект ближе к октябрю, а в настоящий момент на территории рабочие завершают благоустройство. При этом само здание уже полностью отремонтировано.

Со слов властей, до официального открытия детям придется посещать занятия в тех образовательных учреждениях, где они получали знания в прошлом году. Предположительно отправиться в родную школу ребята смогут уже со второй четверти.