Власти прокомментировали жалобу кемеровчанки на отсутствие пляжей

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В соцсети жительница кузбасской столицы обратилась к властям с вопросом о причине отсутствия оборудованных мест для отдыха у воды в городе. На жалобу отреагировали представители администрации

В одном из последних постов в Instagrm-аккаунте губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева пользователи Сети разместил комментарий, в котором указал на отсутствие в регионе достаточного количества оборудованных мест для отдыха у воды в столице шахтерского края.

– Было Красное озеро, сейчас его разорили. Люди валяются на грязном песке, ни лежаков, ни киосков с водой. На пляж заезжают машины, почти по головам ездят. Полно ребятишек, обещали ведь обустроить. Лето в разгаре. Примите меры! – возмутилась женщина.

На обращение отреагировали представители городской администрации города Кемерово. В ответе они указали, что места отдыха у воды есть в том числе и на озере Красное. Однако В на данный момент предприниматель осуществляет подготовительные работы по его обустройству.

– Помимо этого, в наиболее посещаемых местах установлено 49 знаков "Купаться запрещено", подготовлено еще 12 знаков. Для патрулирования несанкционированных мест купания создано 10 оперативных групп в каждом районе города. В наиболее посещаемых 11 местах отдыха жителей на воде будет организовано 16 спасательных постов, укомплектованных средствами спасения, – добавили власти.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кузбасские спасатели предупредили о смертельной опасности отдыха на диких пляжах.

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