Власти прокомментировали жалобу кемеровчан на сбой в работе маршрутного такси

Работа автобуса, который курсирует в областной столице по маршруту №36, возмутила одного из пассажиров и он решил выразить свое недовольство властям на платформе "Кузбасс Онлайн".

Так, с его слов, в четверг, 24 июня, в период с 18:30 до 19:15 общественный транспорт не ходил в районе летнего вокзала.

– Когда будет нормально ходить 36-й маршрут? Ладно летом, пешком с Двужильного дойти можно. А что будет зимой, в мороз, далеко не уйдешь. Может стоит этот маршрут другому перевозчику отдать? – заявил кемеровчанин.

На вопрос местного жителя отреагировали представители администрации. Они заверили, что перебои в курсировании автобуса были обусловлены технической неисправностью машины. По этой причине транспорт не выполнил семь рейсов с 18:05 до 20:41.