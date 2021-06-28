Власти прокомментировали жалобу кемеровчан на сбой в работе маршрутного такси

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Житель Кемерова на просторах Сети задался вопросом об отсутствии общественного транспорта на популярном городском маршруте и получил ответ от властей.

Работа автобуса, который курсирует в областной столице по маршруту №36, возмутила одного из пассажиров и он решил выразить свое недовольство властям на платформе "Кузбасс Онлайн".


Так, с его слов, в четверг, 24 июня, в период с 18:30 до 19:15 общественный транспорт не ходил в районе летнего вокзала.

Когда будет нормально ходить 36-й маршрут? Ладно летом, пешком с Двужильного дойти можно. А что будет зимой, в мороз, далеко не уйдешь. Может стоит этот маршрут другому перевозчику отдать? – заявил кемеровчанин.

На вопрос местного жителя отреагировали представители администрации. Они заверили, что перебои в курсировании автобуса были обусловлены технической неисправностью машины. По этой причине транспорт не выполнил семь рейсов с 18:05 до 20:41.

Да!
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