Власти прокомментировали вырубку деревьев на кемеровской улице

Кемеровчане рассказали в соцсетях о том, что во дворе жилого дома по улице Волгоградской 24Б спиливают деревья. При этом подчеркивается, что зеленые насаждения, попавшие под снос, в хорошем состоянии.

— Здоровые деревья срезают <...>, рябину выпиливают, — отметили местные жители.

В администрации Кемерова прокомментировали происходящее журналу Avoka.do, пояснив, что деревья все-таки были в аварийном состоянии.

— По информации ООО "УК на Ворошилова", снос деревьев с детской площадки и парковочной зоны дома по ул. Волгоградская 24б был произведен УК в связи с их аварийным состоянием, представляли угрозу жизни и здоровью людей и их личному имуществу – автомобилям, — говорится в ответе.

В мэрии напомнили, что управляющие организации обязаны контролировать подобные ситуации и содержать в надлежащем состоянии общее имущество владельцев жилплощади в многоквартирных домах, что регулируется законодательством РФ.