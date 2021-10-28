Власти прокомментировали возможность объединения Кемерова и Новокузнецка

Накануне состоялся радиоэфир с Сергеем Цивилевым: глава Кемеровской области отвечал на вопросы, задаваемые слушателями. Один из кузбассовцев поинтересовался, будут ли объединять Кемерово и Новокузнецк для создания города-миллионника.

Губернатор ответил, что две кузбасские столицы объединять не планируется ‒ население городов будет увеличиваться без слияния территорий.

‒ Будет именно два миллионника, ‒ подчеркнул глава региона в эфире радио "Маяк-Кузбасс".

Напомним, что о планах на преобразование Новокузнецка в город-миллионник рассказывал мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов.