Власти прокомментировали темпы заболеваемости COVID-19 среди жителей Кузбасса

По итогу пяти недель наблюдений на территории Кемеровской области заразились опасным китайским вирусом более 9 000 граждан. При этом за последние семь дней случаи инфицирования увеличились на 35%, соответствующее заявление сделала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова во время брифинга Минздрава.

Отмечается, что за последние четыре дня количество инфицированных COVID-19 увеличилось в 1,8 раза в сравнении с неделей ранее. Большой риск подхватить вирус имеют подростки от 15 до 17 лет. Также среди больных преобладают граждане, возраст которых 30-49 лет. Примерно 14% от зараженных составляют дети.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские медики за минувшие 24 часа зафиксировали на территории области почти 2 300 зараженных опасным китайским вирусом.