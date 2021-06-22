Власти прокомментировали сведения об оставшемся без охраны детском саду в Кузбассе

Заведующий МАДОУ №2 "Звездочка" заключил договор с ЧОО "Витязь" на физическую охрану учреждения с 11 января по 31 марта текущего года, сообщили в администрации Мысков. Сумма контракта составила 107 520 рублей. Отмечается, что деньги на оплату услуг охранного предприятия выделяются не из бюджета Минобразования, а из средств города.

– Задолженность по оплате услуг ЧОО "Витязь" будет погашена до 26.06.2021 г. – говорится в сообщении.

Также говорится, что после погашения долга детский сад снова будет под охраной с 1 июля. Власти подчеркнули, что на текущий момент воспитанники не посещают учреждение — оно находится на ремонте, а охрану обеспечивает штатный вахтер.