Власти прокомментировали смерти новых жертв коронавируса в Кузбассе

По данным сводки за 27 ноября, в Кемеровской области за минувшие сутки скончались трое пациентов с COVID-19.
– У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Белове.
У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке,– говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня стало известно о 376 новых заболевших.
Таким образом, с начала пандемии в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 73 265 раз. В настоящее время продолжают получать лечение 4 325 человек, 1 564 пациентов скончались.
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